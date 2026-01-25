عامر بحبّة: المنخفض الجوي القوي انتهى ولا مؤشرات على عواصف جديدة خلال الأيام القادمة

ليس إعصارًا… بل عاصفة متوسطية



أكد، خلال تدخله المباشر على إذاعة الديوان، أنّ، تزامن مع تيارات جنوبية شرقية محمّلة بكميات كبيرة من الرطوبة، ما أدى إلى، خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية.وأوضح بحبّة أنّ هذه، المعروفة محليًا بـ«الشرقية» أو «الشنوق»، تُعد من أكثر الوضعيات الجوية تسبّبًا في، لا سيما بالمناطق الساحلية، وهو ما يفسّرفي ولايات نابل، تونس الكبرى، زغوان، المنستير، سوسة، صفاقس وبنزرت.وبيّن المتدخل أنّ، قبل أن يتحوّل إلى، حيث سُجّلت هناك، مع كميات أمطار كبيرة خاصة بجنوب إيطاليا وصقلية.وردًا على ما تم تداوله بخصوص «عاصفة هاري» أو احتمال تصنيف الظاهرة كإعصار، شدّد عامر بحبّة على أنّ، لغياب الخصائص العلمية المعروفة، وأبرزها، مؤكدًا أنّ الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعيوأضاف أنّ ما شهدته تونس هو، وهو توصيف علمي دقيق ومعتمد لدى المختصين.وأشار الباحث في علم المناخ إلى أنّ هذه الوضعية تُعدالتي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، بالنظر إلى، حيث تجاوزت بعض المناطق، مع تسجيل أكثر منفي بعض المحطات.ومع ذلك، أوضح أنّها، إذ شهدت تونس سابقًا وضعيات قوية مماثلة، على غرار، مؤكدًا أنّطمأن عامر بحبّة المواطنين بأنّ، وأنّ البلاد دخلت حاليًا في تأثير، تهمّ أساسًا، مع أمطار عادية إلى طيبة، دون مؤشرات على مخاطر كبيرة.وبيّن أنّفي بعض مناطق الشمال الغربي، وهي كميات، ولا تمثل خطرًا في ظل قدرة التربة والأودية على الاستيعاب.وفي ما يتعلّق بما راج حول، أوضح بحبّة أنّنظرًا لطبيعة التربة الطينية والكميات الاستثنائية من الأمطار المسجّلة، غير أنّه شدّد على أنّ، وقد تم اتخاذ، من بينها إخلاء بعض المساكن عند الاقتضاء.وختم بالتأكيد على أنّ، ولا توجد مؤشرات على عواصف أو أعاصير جديدة، داعيًا إلى