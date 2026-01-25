Babnet   Latest update 12:37 Tunis

الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب السينيغالي ابوبكر ديوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6975f2f713b206.11430551_hfpmlijegnqok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 11:38
      
أعلن الملعب التونسي امس السبت عن تعاقده مع اللاعب السينيغالي ابوبكر ديوب، ليعزز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
ويشغل ديوب خطة متوسط ميدان دفاعي، وسبق له أن خاض تجارب متعددة في بطولة الدرجة الاولى السينيغالية لكرة القدم مع اندية سان لويس وجياراف وكانت آخرها مع تينغوث.
وحسب ما أورده نادي تينغوث عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن العقد سيمتد لموسمين ونصف.

ويحتل فريق باردو المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 34 نقطة، ويستقبل أبناء المدرب عمار السويح لحساب الجولة الثامنة عشرة من البطولة مستقبل سليمان بملعب الهادي النيفر يوم الاربعاء القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.
