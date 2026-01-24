رفع عدد هام من السيارات بمحطة الحافلات بباب الخضراء وايداعها الحجز البلدي
تمّ صباح السبت 24 جانفي 2026 رفع عدد هام من السيارات الرابضة بصفة غير شرعية وسط محطة الحافلات علي البلهوان بـ باب الخضراء، وإيداعها مستودع الحجز البلدي.
وجرت العملية بحضور فرقة من شرطة المرور وأعوان شركة نقل تونس، إلى جانب عمدة باب الخضراء، وذلك في إطار تنظيم حركة المرور وتأمين حسن سير المرفق العمومي داخل المحطة ومحيطها.
