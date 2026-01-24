الدورة الثالثة من الملتقى المحلي للإبداعات الثقافية ببوعرادة يومي 30 و 31 جانفي 2026

تحت شعار "من الورقي إلى الرقمي: تكامل المعارف والمسارات"، تحتضن منطقة بوعرادة من ولاية سليانة يومي 30 و 31 جانفي 2026 فعاليات الملتقى المحلي للإبداعات الثقافية في دورته الثالثة.وينتظم هذا الملتقى بمبادرة من المكتبة العمومية محمود المسعدي ببوعرادة بالشراكة مع جمعية صيانة مدينة بوعرادة، وستُقام في فضائي قاعة المؤتمرات ببلدية بوعرادة والمكتبة العمومية محمود المسعدي.ويتضمن برنامج المُلتقى في يومه الأول مجموعة من المُداخلات الفكرية التي ستتناول موضوع، "أدب الطفل بين البصمة الإنسانية والذكاء الاصطناعي"، و "الكتاب من الورق إلى الشاشة الرهانات والآفاق"، و"حماية الطفل من الوسائط الرقمية في القانون التونسي"، فضلا عن وصلات موسيقية، وقراءات أدبية ومعرض لوحات تاريخية لمدينة بوعرادة، لتختتم فعاليات هذا اليوم بعرضين مسرحيين لتلاميذ مدرستي هنشير رومان وابن خلدون.أما اليوم الثاني من التظاهرة فسيشهد برمجة فقرة تحسيسية حول الاضطرابات النفسية عند الأطفال ومخاطر العالم الافتراضي، فضلا عن مداخلة بعنوان من الورقي إلى الافتراضي تكامل المعارف والمسارات.ويتضمن برنامج اليوم الثاني كذلك رسم جدارية تحت إشراف الفنان حكيم الهمامي، بالإضافة إلى إقامة ورشة بيئية فنية باعتماد طريقة الطباعة بالأوراق وعرض مسرحي لتلاميذ مدرسة الجمهورية ببوعرادة، وورشة رسم بورتريه للشاعر الراحل توفيق الجندوبي، أصيل منطقة بوعرادة، الذي سيتم تكريمه من خلال تنظيم معرض لمؤلفاته، بالإضافة إلى تكريم عائلته.