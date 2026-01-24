Babnet   Latest update 11:37 Tunis

سيدي حسين: استغلال الفيضانات لتنفيذ سرقات… والأمن يعيد شاحنة إلى صاحبها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 11:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من الإطاحة بمتهمين استغلا الفيضانات للقيام بـ عدة سرقات، حيث تم استرجاع شاحنة كانا قد استوليا عليها من جهة العقبة بغرض تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وقد تمّت إعادة الشاحنة إلى صاحبها، في حين تقرر الاحتفاظ بالمتهمين وتحرير محضر في الغرض تمهيدًا لإحالتهما على القضاء.


ويُذكر أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين نجحوا خلال الفيضانات الأخيرة في تفكيك عدة شبكات وعصابات إجرامية خطيرة مختصة في السلب والاعتداء بالعنف الشديد والسرقات بمختلف أنواعها إضافة إلى التحيّل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322456

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
12°-9
14°-10
19°-9
16°-11
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>