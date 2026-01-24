سيدي حسين: استغلال الفيضانات لتنفيذ سرقات… والأمن يعيد شاحنة إلى صاحبها
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من الإطاحة بمتهمين استغلا الفيضانات للقيام بـ عدة سرقات، حيث تم استرجاع شاحنة كانا قد استوليا عليها من جهة العقبة بغرض تفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وقد تمّت إعادة الشاحنة إلى صاحبها، في حين تقرر الاحتفاظ بالمتهمين وتحرير محضر في الغرض تمهيدًا لإحالتهما على القضاء.
ويُذكر أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين نجحوا خلال الفيضانات الأخيرة في تفكيك عدة شبكات وعصابات إجرامية خطيرة مختصة في السلب والاعتداء بالعنف الشديد والسرقات بمختلف أنواعها إضافة إلى التحيّل.
