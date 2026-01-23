Babnet   Latest update 14:29 Tunis

تأجيل محاكمة فتحى دمق في ملف خلية التخطيط لاغتيالات

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 13:09
      
نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعن طريق المحاكمة عن بعد، في ما عُرف بملف التخطيط لاغتيالات الشخصيات السياسية، ومن بينهم الشهيد شكري بلعيد.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 6 فيفري المقبل، وذلك في انتظار إضافة الأقراص الليزرية المتعلقة بتسجيلات فتحي دمق.

