تأجيل محاكمة فتحى دمق في ملف خلية التخطيط لاغتيالات
نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعن طريق المحاكمة عن بعد، في ما عُرف بملف التخطيط لاغتيالات الشخصيات السياسية، ومن بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 6 فيفري المقبل، وذلك في انتظار إضافة الأقراص الليزرية المتعلقة بتسجيلات فتحي دمق.
