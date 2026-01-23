الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم الجمعة
تُختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية إياب من الرابطة الأولى بدفعة 3 لقاءات، ستجمع شبيبة العمران بـالترجي الجرجيسي، ونجم المتلوي بـمستقبل سليمان، واتحاد بن قردان أمام مستقبل المرسى.
برنامج مباريات اليومملعب زويتن:
* شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
* الحكم: باسم بلعيد
* حكم الفار: أسامة بن إسحاق
ملعب المتلوي:
* نجم المتلوي – مستقبل سليمان
ملعب بن قردان:
* اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
