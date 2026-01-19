اليوم النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>

تنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، في ما يُعرف اعلاميا بملف “التآمر على أمن الدولة 2”.



ويشمل هذا الملف الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، إلى جانب إطارات أمنية سابقة، وقيادات من حركة النهضة، من بينهم الحبيب اللوز، إضافة إلى رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء، فضلاً عن متهمين آخرين...