استنطاق المتهمين في ملف انستاليغو

Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 16:06
      
شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، في استنطاق عدد من المتهمين في ما يُعرف بقضية «إنستالينغو»، وذلك في إطار مواصلة النظر في الملف خلال جلسته الثالثة، حيث انطلقت أعمال الجلسة باستنطاق المتهم أشرف بن عمر.

وقد تمّ إحضار جملة من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفية شذى بن مبارك، إلى جانب رياض بالطيب والسيد الفرجاني.


في المقابل، لم يحضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن رفض المثول أمام هيئة المحكمة.


ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، بتاريخ 5 فيفري 2025، أحكامًا في نفس القضية تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنًا، إضافة إلى مصادرة الأملاك وتسليط خطايا مالية في حق 41 متهمًا.

وتشمل القضية أمنيين ومدوّنين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، حيث وُجّهت إليهم تهم تتعلّق بـ «التآمر على أمن الدولة، وتغيير هيئة الدولة، ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية».
