القبض على مروع الوافدين على سوق الملاسين

اطاح امس اعوان الفرفة 17 بمنطقة الأمن الوطني بالسبجومي واثر نصبهم لكمين محكم من إيقاف منحرف خطير محل عدة مناشير تفتيش روع الوافدين على سوق الملاسين بالنطر والسلب باستعمال اسلحة بيضاء.



وتم الإحتفاظ بالمتهم وايداعه السجن باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.







يذكر ان اعوان الفرقة 17 تمكنوا من ايقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة روعت متساكني الجهة بالسلب والسرقات بجميع انواعها كما تمكنوا من إيقاف عدة شبكات ناشطة في ترويج المخدرات...