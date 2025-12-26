Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques
Communiqué de Presse - Le programme Master Repair, cofinancé par Orange MEA et appuyé par le programme develoPPP, mandaté par le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) à travers l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste – Invest for Jobs », dans le cadre de l’approche « Partners in Transformation » et implémenté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans les Orange Digital Centers (ODC), vise à renforcer l’employabilité et l’auto-emploi des jeunes peu ou pas qualifiés.
Il repose sur le développement de compétences techniques spécialisées, notamment dans la réparation d’équipements électroniques, l’installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques, ainsi que le déploiement de la fibre optique.
Un programme déployé sur trois ans en TunisieEn Tunisie, le programme s’étale sur trois ans (novembre 2024 – novembre 2027) et couvre les régions de Sfax, Mahdia et Tunis, avec pour objectif de former 125 jeunes au sein des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange Tunisie et de Orange Digital Center.
Une promotion 2025 inclusive et certifiantePour l’année 2025, 44 jeunes ont suivi une formation certifiante de 25 jours en installation et maintenance de panneaux photovoltaïques, parmi lesquels 17 femmes et 6 personnes porteuses de handicap.
Le programme a été déployé en partenariat avec l’organisation Handicap International et les associations suivantes : Fondation DJAGORA, CIT’ESS Mahdia, Association Jeunes Science de Tunisie et EL SPACE.
Un cursus structuré en quatre modulesLa formation s’articulait autour de quatre modules complémentaires :
1. Installation et maintenance (certifiée par l’ANME – Agence Nationale pour la Maîtrise de l’ nergie)
2. Technico-commercial
3. Soft skills
4. Fabrication numérique
Un accompagnement vers l’insertion professionnelleChaque apprenant a bénéficié d’un starting kit complet, lui permettant de choisir son parcours professionnel, soit en intégrant une entreprise du secteur photovoltaïque, soit en lançant son propre projet.
La cérémonie de remise des diplômes a constitué une véritable opportunité de réseautage et de visibilité, réunissant entreprises spécialisées, partenaires, prestataires, fournisseurs et futurs employeurs.
Pérennité et perspectives du programmeLes quatre espaces ayant accueilli les formations ont été équipés et leurs responsables formés, garantissant ainsi la pérennité du programme.
Master Repair s’impose comme un programme phare pour Orange Tunisie et sa Fondation, en cohérence avec leur stratégie nationale de soutien à l’emploi, d’inclusion numérique et d’entrepreneuriat. Il se poursuivra en 2026 et 2027 avec de nouvelles sessions gratuites, modernes et accessibles.
