Ooredoo تونس تحتفي بكأس أمم إفريقيا عبر مهرجان منطقة المشجعين «دار الفوت»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694913878cfa72.62009065_knlmgoqfihepj.jpg width=100 align=left border=0>

بلاغ صحفي - بمناسبة تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لكأس أمم إفريقيا، المقرّرة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 بالمغرب، تدعو Ooredoo تونس عشّاق كرة القدم إلى عيش هذا الحدث القاري الكبير بكل تفاصيله، من خلال مهرجان منطقة المشجعين «دار الفوت»، المُقام بفضاء «لا بلازا» بالمرسى.



وقد صُمّم «دار الفوت» ليكون فضاءً حقيقيًا للفرجة والاحتفال والتقاسم، حيث سيحتضن المشجعين طيلة منافسات كأس إفريقيا، مقدّمًا تجربة غامرة تتجاوز مجرّد متابعة المباريات. ومع كل مواجهة، سيتحوّل الفضاء إلى نقطة تجمع أساسية لعشّاق الكرة، تنبض بحماس المنافسة، لدعم المنتخب الوطني في أجواء فرجوية واحتفالية.









كأس أمم إفريقيا تُعاش بكل حماس… مباراة بعد مباراة

طوال دور المجموعات والمراحل الحاسمة من البطولة، ستقدّم Ooredoo برنامجًا ثريًا من الأنشطة والمفاجآت واللحظات المميّزة، يتيح للجمهور استشعار أجواء المباريات وكأنهم في ملاعب المغرب.



ويشمل البرنامج:



* ألعابًا تفاعلية ومسابقات في كرة القدم

* تحدّيات ترفيهية وتجارب رقمية

* فضاءات للألعاب الإلكترونية

* ركن تصوير بزاوية 360 درجة

* أنشطة مخصّصة للأطفال والعائلات

* مسابقات وجوائز متنوّعة



كما سيوفّر فضاء الشركاء للزوار فرصة اكتشاف عروض حصرية وتجارب فريدة مخصّصة لجماهير منطقة المشجعين.









موعد بارز منتظر: مباراة 23 ديسمبر

من بين أبرز مباريات دور المجموعات، تبرز المواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني والمنتخب الأوغندي، المقرّرة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر على الساعة التاسعة مساءً.

وتسعى Ooredoo إلى تحويل هذا الموعد إلى أمسية فرجوية احتفالية متكاملة، عبر برنامج تنشيطي خاص ومفاجآت حصرية تمنح المشجعين تجربة أكثر حماسًا.



تنظيم محكم ودخول مجاني بالتسجيل المسبق

حرصًا على توفير أفضل تجربة للزوار وضمان تنظيم سلس، تتيح Ooredoo تونس الدخول إلى مهرجان منطقة المشجعين «دار الفوت» مجانًا، وذلك عبر التسجيل المسبق وحجز الأماكن.



رابط التسجيل:

https://ijaapp.com/link/dMLgQ



ومن خلال هذه المبادرة، تجدّد Ooredoo تونس التزامها بمرافقة لحظات الشغف الجماعي بالرياضة، وتعزيز قربها من حرفائها، وجعل كأس أمم إفريقيا مناسبة شعبية جامعة ولا تُنسى.



مع «دار الفوت»… كأس أمم إفريقيا لا تُشاهَد فقط، بل تُعاش بكل تفاصيلها.





