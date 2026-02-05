Babnet   Latest update 17:36 Tunis

ندوة حوارية بعنوان "التغييب الابوي جريمة ضد الانسانية" يوم 07 فيفري الجاري بمدينة قليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698482f1b7b006.32874843_ojmeinqklghfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 16:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم، جمعية أمان للاسرة والطفل فرع قليبية، ندوة حوارية بعنوان "التغييب الابوي جريمة ضد الانسانية"، وذلك يوم السبت 07 فيفري الجاري، بفضاء قصر بلدية قليبية.

وتهدف هذه الندوة الى تسليط الضوء على خطورة التغييب الابوي وانعكاساته النفسية والاجتماعية العميقة على الطفل والاسرة.


ويتضمن البرنامج عديد المداخلات التي سيؤثثها أخصائيون نفسيون وحقوقيون فضلا عن باحثين في التفكير الاسلامي.


وسيتم بالمناسبة فتح باب الحوار مع مختلف المشاركين والحضور حول سبل الوقاية والمعالجة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويحفظ تماسك الاسرة.

يشار الى أن، جمعية أمان للأسرة والطفل، هي جمعية تونسية تعمل على تعزيز الأمان الأسري والمجتمعي وتسعى للحد من العنف والإيذاء بكافة أشكاله.

كما تركز على نشر ثقافة الاحترام والتسامح داخل الأسرة والمجتمع وتوفير بيئة آمنة تساهم في استقرار الأسرة وجودة حياتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323191

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-13
16°-10
19°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>