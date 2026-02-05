ندوة حوارية بعنوان "التغييب الابوي جريمة ضد الانسانية" يوم 07 فيفري الجاري بمدينة قليبية

تنظم، جمعية أمان للاسرة والطفل فرع قليبية، ندوة حوارية بعنوان "التغييب الابوي جريمة ضد الانسانية"، وذلك يوم السبت 07 فيفري الجاري، بفضاء قصر بلدية قليبية.وتهدف هذه الندوة الى تسليط الضوء على خطورة التغييب الابوي وانعكاساته النفسية والاجتماعية العميقة على الطفل والاسرة.ويتضمن البرنامج عديد المداخلات التي سيؤثثها أخصائيون نفسيون وحقوقيون فضلا عن باحثين في التفكير الاسلامي.وسيتم بالمناسبة فتح باب الحوار مع مختلف المشاركين والحضور حول سبل الوقاية والمعالجة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويحفظ تماسك الاسرة.يشار الى أن، جمعية أمان للأسرة والطفل، هي جمعية تونسية تعمل على تعزيز الأمان الأسري والمجتمعي وتسعى للحد من العنف والإيذاء بكافة أشكاله.كما تركز على نشر ثقافة الاحترام والتسامح داخل الأسرة والمجتمع وتوفير بيئة آمنة تساهم في استقرار الأسرة وجودة حياتها.