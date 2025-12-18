بلدية بنزرت تثير الجدل بقرار بتاريخ 19 فيفري 2025 يمنع اسناد تراخيص الانتصاب بواسطة الاكشاك‎

نشرت بلدية بنزرت، يوم الخميس 18 ديسمبر، قرارًا بلديًا صادرًا بتاريخ 19 فيفري 2025 يقضي بمنع إسناد تراخيص الانتصاب بواسطة الأكشاك والعربات بمختلف نشاطاتها.



وأوضحت البلدية أن العمل بهذا القرار انطلق بداية من غرة جانفي 2025.



وأثار توقيت نشر القرار، لاسيما أنه نُشر قبل نحو أسبوعين من دخول سنة 2026، وما اعتبره عدد من النشطاءفي الجهة، حيث يتواصل الانتصاب العشوائي بالأكشاك والعربات وفق تأكيدهم.وفي هذا السياق، علّقعلى منشور البلدية قائلًا إن القرار نُشر بعد مرور عام كامل على تاريخ سريانه، في وقت شهدت فيه المدينة توسعًا لافتًا للأكشاك في مختلف الأحياء والساحات، متسائلًا عنمن جهته، أشارإلى ما اعتبره، خاصة في محيط ساحة البياصة وشارع 14 جانفي، معتبرًا أن هذه المناطق فقدت طابعها العمراني بسبب الانتصاب غير المنظم، وتحدث عنبدوره، تساءلبسخرية عن توقيت ومضمون المنشور، معتبرًا أنهويُنتظر أن توضّح بلدية بنزرت، في ظل الجدل المتواصل حول التنظيم الحضري واحترام التراتيب البلدية بالجهة.