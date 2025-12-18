Babnet   Latest update 23:12 Tunis

بلدية بنزرت تثير الجدل بقرار بتاريخ 19 فيفري 2025 يمنع اسناد تراخيص الانتصاب بواسطة الاكشاك‎

Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 22:27
      
نشرت بلدية بنزرت، يوم الخميس 18 ديسمبر، قرارًا بلديًا صادرًا بتاريخ 19 فيفري 2025 يقضي بمنع إسناد تراخيص الانتصاب بواسطة الأكشاك والعربات بمختلف نشاطاتها.

وأوضحت البلدية أن العمل بهذا القرار انطلق بداية من غرة جانفي 2025.



وأثار توقيت نشر القرار موجة من الاستغراب والجدل، لاسيما أنه نُشر قبل نحو أسبوعين من دخول سنة 2026، وما اعتبره عدد من النشطاء تناقضًا مع الواقع الميداني في الجهة، حيث يتواصل الانتصاب العشوائي بالأكشاك والعربات وفق تأكيدهم.

وفي هذا السياق، علّق سليم بن جمعة على منشور البلدية قائلًا إن القرار نُشر بعد مرور عام كامل على تاريخ سريانه، في وقت شهدت فيه المدينة توسعًا لافتًا للأكشاك في مختلف الأحياء والساحات، متسائلًا عن جدوى القرار في ظل ما وصفه بانتشار “البرارك” والأكشاك في كل مكان.

من جهته، أشار مالك الذوادي إلى ما اعتبره توسعًا للاكشاك على حساب الأرصفة والطرقات، خاصة في محيط ساحة البياصة وشارع 14 جانفي، معتبرًا أن هذه المناطق فقدت طابعها العمراني بسبب الانتصاب غير المنظم، وتحدث عن استغلال رخص لنشاطات محددة للتوسع في أنشطة أخرى.

بدوره، تساءل ستورة المعلاوي بسخرية عن توقيت ومضمون المنشور، معتبرًا أنه منفصل عن الواقع الحالي.

ويُنتظر أن توضّح بلدية بنزرت آليات تطبيق القرار ومآل وضعية الأكشاك القائمة، في ظل الجدل المتواصل حول التنظيم الحضري واحترام التراتيب البلدية بالجهة.


