الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي

نظّمت المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكاف، بالتعاون مع دائرة المرأة الفلاحة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، بالفضاء الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف، يوما تحسيسيا حول التغطية الاجتماعية لفائدة صغار الفلاحات، وذلك في إطار برنامج مموّل من المنظمة الدولية للأغذية و الزراعة.



وخصّص اليوم التحسيسي للتعريف بالبرنامج وتشجيع النساء الفلاحات على الانخراط فيه من أجل الترفيع في نسب التغطية الاجتماعية الفلاحية بولاية الكاف، وتوعيتهن بأهمية الانخراط في هذا التمشي الرامي الى تكثيف الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبدالكريم الحيدري.





وأشار الحيدري، في تصريح لصحفي "وات"، إلى أن المنظمة الدولية للأغذية والزراعة تكفلت بسداد معاليم الانخراط لفائدة مجموعة أولى من الفلاحات لمدة سنتين مع التزام المنتفعات خاصة منهن المتقدمات في السن بسداد بقية مبالغ السنوات المتبقية قبل الإحالة على التقاعد.