الولايات المتحدة تسلّم تونس تجهيزات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب

أفادت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس، اليوم الخميس، بأنها سلّمت السلطات التونسية تجهيزات أمنية قادمة من الولايات المتحدة، تُقدَّر قيمتها بنحو 1.4 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المخصّص لمكافحة الإرهاب.



وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين، بما يسهم في تدعيم أمن تونس والولايات المتحدة على حدّ سواء، ويدعم جهود الاستقرار على المستوى الإقليمي.









وحضر السفير الأميركي بيل بزّي مراسم تسليم هذه التجهيزات، مؤكّدًا أن المبادرة تعكس قوة الشراكة الأمنية المستمرة بين واشنطن وتونس، والتزام الجانبين بمواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية.

