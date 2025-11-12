Babnet   Latest update 11:23 Tunis

بنزرت: انقلاب سيارة على الجسر المتحرك وتعطل حركة المرور

Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 09:21
      
شهد الجسر المتحرك في ولاية بنزرت بعد فجر اليوم حادث مرور تمثّل في انقلاب سيارة بعد اصطدامها بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبّب الحادث في تعطّل حركة المرور على الجسر لبعض الوقت، قبل أن تتولّى وحدات شرطة المرور تنظيم السير وإعادة الحركة إلى نسقها الطبيعي.



