بنزرت: انقلاب سيارة على الجسر المتحرك وتعطل حركة المرور

شهد الجسر المتحرك في ولاية بنزرت بعد فجر اليوم حادث مرور تمثّل في انقلاب سيارة بعد اصطدامها بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتسبّب الحادث في تعطّل حركة المرور على الجسر لبعض الوقت، قبل أن تتولّى وحدات شرطة المرور تنظيم السير وإعادة الحركة إلى نسقها الطبيعي.





