البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): تعديل في برنامج مباريات الجولة السادسة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن تعديل في برنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
وعلى ضوء هذا التعديل، أصبح برنامج الجولة على النحو التالي:
السبت 7 فيفري 2026
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س 16 و30)
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
* قاعة بير شلوف بنابل (س 17)
الملعب النابلي – النادي الإفريقي
الأحد 8 فيفري 2026
* قاعة حمام سوسة (س 16)
النجم الساحلي – شبيبة المنازه
