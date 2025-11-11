Babnet   Latest update 19:52 Tunis

المسدي : 'الهجرة غير النظامية ملف أمن قومي بدرجة أولى'‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913704b79a4d4.36036470_jimqlpgofnhke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 18:19
      
قالت النائب بالبرلمان، فاطمة المسدي، في مداخلتها ضمن الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني، إن "البلاد بحاجة إلى يقظة الجيش الوطني، لأن التحديات لم تعد تقتصر على التصدي لخطر الإرهاب، وإنما تشمل أيضاً المخاطر الديمغرافية والاقتصادية والإنسانية".

وأضافت المسدي أن حدود الوطن لم تعد مجرد خطوط على الخريطة، بل تحولت إلى خطوط تماس بين مشروع الدولة ومشاريع خارجية تُراد لها أن تمر من تحت سيادة تونس. وشددت على أن المؤسسة العسكرية "كانت ولا تزال العمود الفقري للدولة ومحل ثقة الشعب، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تأهب دائم".



واستعرضت النائب المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مؤكدة أن "ملف الهجرة لم يعد مسألة إنسانية فقط، بل أصبح ملفاً للأمن القومي من الدرجة الأولى، ويستلزم مشاركة فعالة من المؤسسة العسكرية لحماية القرار الوطني"، مشيرة إلى ما تتضمنه الحدود والسواحل من محاولات تسلل جماعي خارج الرقابة، وفي ظل تمويلات ومراكز إيواء تعمل دون رقيب.

كما طالبت المسدي الوزارة بـ"توضيح خطة الوزارة لمراقبة التحركات غير النظامية داخل التراب الوطني، ومستوى التنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة التسلل والتمركز غير القانوني داخل المدن".

وأشارت إلى ما يُعرف بـ "أسطول صمود" والهجوم بطائرات مسيرة قرب السواحل، مؤكدة الحاجة إلى تصريحات رسمية واضحة لتفادي أي تناقض في المعلومات الرسمية.

وقالت النائب إن "الجيش الوطني لن يسمح بتكرار تجارب إقليمية استُخدمت فيها الفوضى السكانية كسلاح ضد الدول"، داعية إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد لمختلف التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية.



