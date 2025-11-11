Babnet   Latest update 16:48 Tunis

كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6b9f70e6f13.73245618_ehiqkgpmnljfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 15:26
      
أنشأت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، مؤخرا، مجمع لمحمّصي القهوة، سيكون برئاسة جاسر الأحمر.

وقال رئيس الكنفدرالية، أصلان بن رجب، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" "للقهوة الآن صوت داخل كونكت"، معبّرا عن إرتياحه لهذه الخطوة.



وتطرّق بن رجب، في هذا الصدد، إلى المشكلات، التي جابهها قطاع القهوة في تونس خلال السنوات الأخيرة، من بينها احتكار الإستيراد والأسعار المؤطرة التي تقيد العرض، إضافة إلى تكرار النقص في التزويد وإنعاش السوق الموازية، التي "تزعزع المنافسة النزيهة وتعرّض المستهلك لمنتجات غير مراقَبة"، وفق قوله.

ولتطوير القطاع ومواجهة التحديات القائمة، اقترح بن رجب، فتح توريد القهوة الطازجة أمام عدد أكبر من الفاعلين الخواص المرخص لهم، وفق شروط صارمة تتعلّق بالتتبع والجودة والرقابة الصحية، مع السماح ببيع القهوة الطازجة بين المحمّصين، بما يسهم في مرونة السوق وتمكين صغار المحمّصين من الحصول على المادة الأوّلية والحد من الإعتماد على توريد كميّات صغيرة.

كما دعا رئيس الكونفدرالية، في هذا الشأن، إلى إرساء منصّة رقمية موحدة لتتبع حركة القهوة، تجفيف منابع التهريب وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى السوق.

كما شدّد على ضرورة الانتقال من منطق إدارة الندرة إلى حوكمة قائمة على البيانات، تقوم على الشفافية في حجم الواردات، وجداول التوريد وآليات مكافحة المضاربة، إلى جانب إرساء إطار تشاوري بين الدولة والمهنيين لتوجيه عمليّة التحوّل وضمان المصلحة العامة.

وأكد المسؤول، أن تحرير القطاع لا يعني الفوضى أو إلغاء الرقابة، بل هو "تحمل للمسؤولية من قبل الفاعلين وتعزيز للرقابة والحد من نشاط السوق الموازية، فضلا عن منح متنفس للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تخلق القيمة في تونس".

يشار إلى أن قطاع القهوة في تونس يعتمد على التوريد، الذي تحتكره الدولة عبر الديوان التونسي للتجارة، وهو ما تسبب طيلة فترات طويلة في نقص التزويد نتيجة صعوبات لوجستية ومالية.

وتفاقمت هذه الوضعية بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية والمضاربة والسوق الموازية، إلى جانب القيود الإدارية، التي تواجهها مؤسسات التحميص والمقاهي.


