Babnet   Latest update 15:03 Tunis

الخارجية الإماراتية: نرفض الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66bd01f2557136.02218007_qmoigpnjfhlek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 15:03 قراءة: 2 د, 9 ث
      
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية الثلاثاء، عن رفضها القاطع لزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، معربة عن أسفها لما ورد من مغالطات في بيان السعودية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها إن "الإمارات تعرب عن أسفها لما ورد في بيان السعودية الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية"، ونرفض رفضا قاطعا الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية".


وأضاف: "نستهجن الادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية الشقيقة، ونؤكد حرصنا على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني".


وأكدت الخارجية الإماراتية أن العلاقات الأخوية مع السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة ونحرص على التنسيق مع الأشقاء بالمملكة.
أخبار ذات صلة:
‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي
‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي...

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، إنها تأسف للضغط الذي مارسته الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان "عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود السعودية الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها الإمارات تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".
وتابع البيان: "تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها "على أهمية استجابة الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن".

يأتي ذلك بعدما أغار التحالف بقيادة السعودية على مستهدفا دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه في يومي السبت والأحد (27 - 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي حالة الطارئ لمدة 90 يوما مؤكدا عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ في اليمن لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.

من جهة أخرى، أصدر العليمي الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321105

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-10
17°-10
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026