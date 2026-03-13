الترجي الجرجيسي يفوز وديا على اتحاد تطاوين 1 - 0

فاز الترجي الجرجيسي على اتحاد تطاوين 1 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم.وجاء هدف فوز الترجي الجرجيسي في اللقاء الذي احتضنه ليلة أمس ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس عن طريق جاسم بن كيلاني في الشوط الثاني.وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب منصف مشارك الذي خلف سامي القفصي على رأس العارضة الفنية لفريق عاصمة الزياتين.يذكر أنّ الترجي الجرجيسي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 27 نقطة وذلك بعد مضي 23 جولة، في حين يحتل اتحاد تطاوين المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 38 نقطة وذلك بعد مرور 19 جولة.