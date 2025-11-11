Babnet   Latest update 12:06 Tunis

كمال بن خليل في مشادة كلامية حول تغطية الإعلام لمباراة الدربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69130bf16643e4.52444723_pqmlfeokigjhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 11:10
      
دخل المحامي كمال بن خليل في مشادة كلامية مع عدد من الإعلاميين على خلفية طريقة تناول وسائل الإعلام لمباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، وخصوصًا فيما يتعلق بأداء الحكم.

وظهر كمال بن خليل خلال برنامج رياضي يُبث على اذاعة مسك في حالة توتر غير مسبوقة، حيث اتهم عدداً من وسائل الإعلام بطرح مواقف في اتجاه واحد فقط وضد النادي الإفريقي.



من جهته، رفض مقدم البرنامج هذا الطرح، مطالبًا كمال بن خليل باحترام الضيوف والمداخلات داخل النقاش.





*.*.*