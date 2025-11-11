المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663fc454c07264.08790024_hqmnoegifjkpl.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني إثر جلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.



وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة سنية الدهماني بحالة سراح، مع إبقائها موقوفة على ذمة قضايا أخرى، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.









كما رفضت محكمة التعقيب إحالة سنية الدهماني مباشرة إلى الدائرة الجنائية، وأعادت الملف إلى دائرة الاتهام، التي قررت بدورها إحالتها استنادًا إلى المرسوم عدد 54 في الفقرة المتعلقة بالموظفين العموميين.

