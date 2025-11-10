Babnet   Latest update 22:09 Tunis

أنس جابر تعلن انتظارها مولود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691247354fe862.42373380_ioljnhpfkmgqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 21:11
      
كشفت بطلة التنس العالمية التونسية أنس جابر عن انتظارها مولودا متوقع قدومه في شهر أفريل المقبل.

ونشرت أنس جابر اليوم عبر حسابها المشترك مع زوجها كريم كمّون على موقع إنستغرام، مقطع فيديو عبّرا فيه عن سعادتهما بقدوم المولود، الذي من المنتظر أن يكون ولدا.



ومن المنتظر أن تبتعد البطلة التونسية عن الملاعب لفترة من الراحة، في انتظار انضمام طفلها إلى “الفريق”، وفق ما ورد في التدوينة المنشورة على المنصة.



