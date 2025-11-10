ياسين مامي: هذا البرلمان يُعدّ من أكثر البرلمانات التي تقدّمت بمقترحات قوانين"

صرّح النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي بأنّ النواب يقومون بدورهم الموكول إليهم، غير أنهم يتعرضون إلى الصنصرة، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد أن يكون وصيّاً على إرادة النواب ومقترحاتهم"، وذلك خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم.







وأوضح مامي أن أعضاء مجلس نواب الشعب قد تقدموا بـفي مجالات مختلفة من شأنها أن تغيّر حياة التونسيين، وفق تقديره، مشيراً إلى أنهمن هذه المبادرات.ولفت إلى أنلم ينظر بعد في عدد من المبادرات التشريعية ولم يُحِلها إلى اللجان، في حين استكملت بعض اللجانبخصوص عدد من المقترحات دون أن يتم تحديد جلسات عامة للنظر فيها.وأضاف مامي أن النوابعلى الجلسات العامة، مشدداً على أن هذا البرلمان يُعدّ من، داعياً إلى تمكين النواب من ممارسة دورهم التشريعي في أفضل الظروف.