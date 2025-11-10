ياسين مامي: هذا البرلمان يُعدّ من أكثر البرلمانات التي تقدّمت بمقترحات قوانين"
صرّح النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي بأنّ النواب يقومون بدورهم الموكول إليهم، غير أنهم يتعرضون إلى الصنصرة، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد أن يكون وصيّاً على إرادة النواب ومقترحاتهم"، وذلك خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم.
وأوضح مامي أن أعضاء مجلس نواب الشعب قد تقدموا بـ 122 مبادرة تشريعية في مجالات مختلفة من شأنها أن تغيّر حياة التونسيين، وفق تقديره، مشيراً إلى أنه تمت المصادقة على اثنتين فقط من هذه المبادرات.
ولفت إلى أن مكتب المجلس لم ينظر بعد في عدد من المبادرات التشريعية ولم يُحِلها إلى اللجان، في حين استكملت بعض اللجان جلسات الاستماع بخصوص عدد من المقترحات دون أن يتم تحديد جلسات عامة للنظر فيها.
وأضاف مامي أن النواب غير راضين عن نسق عرض مشاريع القوانين على الجلسات العامة، مشدداً على أن هذا البرلمان يُعدّ من أكثر البرلمانات التي تقدّمت بمقترحات قوانين، داعياً إلى تمكين النواب من ممارسة دورهم التشريعي في أفضل الظروف.
