في البرلمان: مرابط تحذر من محاولات التشكيك في مسار 25 جويلية

في إطار الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ألقت النائبة سيرين مرابط عن كتلة الأحرار مداخلة مطوّلة اتّسمت بنبرة قوية ودفاع صريح عن مسار 25 جويلية ورئيس الجمهورية قيس سعيد، مع توجيه انتقادات لاذعة لما وصفته بـ"المتربصين بالمسار الوطني" و"محترفي الصيد في المياه العكرة".



حرية التعبير لا تعني التشكيك في المسار الوطني



انتقاد “الديمقراطية المزيفة” قبل 25 جويلية



“الرئيس فوق الترذيل وليس فوق النقد”



التحذير من استغلال صفة القرب من الرئيس



حول ما سمّي بـ“الطرابلسية الجدد”



دعوة إلى تطهير الإدارة وتحسين الأداء الحكومي



الدفاع عن مسار 25 جويلية



استهلت النائبة كلمتها بالتأكيد على أنّ، منتقدة بعض الأصوات التي تحاول – وفق قولها – استغلال المواقف النقدية الصادرة عن النواب لتأليب الرأي العام ضد الدولة.وقالت مرابط:وأضافت النائبة أنّ من ينتقدون مسار 25 جويلية هم أنفسهم الذين استفادوا منو"تحكموا في مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة"، معتبرة أن المرحلة السابقة اتسمت بالفساد والتعيينات على المقاس، في حين أن ما تحقق بعد 25 جويلية هووأكدت في هذا السياق:شدّدت مرابط على أن، لكنها رفضت بشدة ما وصفته بـ"الترذيل والتقزيم"، مشيرة إلى أن، بل في “استعادة هيبة الدولة وكرامة التونسيين” على حد قولها.وأضافت:وتطرّقت النائبة إلىوقالت مرابط:ردّت مرابط على ما يتداول إعلاميًا حول "الطرابلسية الجدد"، مؤكدة أنّوقالت متحدّية:وأضافت أنّمؤكدة أن "كل امرأة تونسية أولى في موقعها، من النائبة إلى العاملة الفلاحية".وجّهت النائبة نقدًا مباشرًا إلى الحكومة بقولها:وطالبتمن الفساد والبيروقراطية التي – حسب قولها – تعيق تحقيق أهداف الثورة، معتبرة أن “المشكل الحقيقي ليس في السياسات الكبرى، بل في من ينفذها على الميدان”.وأضافت:في ختام مداخلتها، دعت مرابط النواب إلى، قائلة:وختمت بقولها: