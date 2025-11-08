انعقاد الندوة السنوية للمدرسة الوطنية للديوانة بوم 11 نوفمبر بمدينة فندوق الجديد

تنظم المدرسة الوطنية للديوانة، يوم 11 نوفمبر الجاري، بمقر المدرسة بمدينة فندق الجديد من ولاية نابل، ندوتها السنوية وذلك تحت شعار " خدمات ديوانية متاحة وآمنة " .



وتعد هذه الندوة التي تنتظم تحت اشراف وزيرة المالية، مناسبة هامة لابراز دور الادارة العامة للديوانة في تأمين وتيسير المبادلات التجارية وآفاق تطوير هذه الاجراءات وتحسينها بما يتماشى ودورها الرقابي من جهة وتطلعات المؤسسات من جهة اخرى.



ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 150 خبيرا واطارا عن هياكل متعددة من مديرين عامين بمختلف الوزارات واطارات سامية وخبراء من الادارة العامة للديوانة ومديرين وممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة.كما تهدف الى تقديم بعض الخدمات الديوانية وابراز حسن تطبيقها ومزيد تطويرها خاصة امام التحديات والفرص التي وفرتها تكنولوجيات الاتصال والاعلامية الحديثة .وسيرتكز البرنامج على عدد من المحاور المتصلة بتبسيط الاجراءات الديوانية من بينها اجراءات 'الاذن بالوسق' و'طلب المعلومة الملزم' و السلامة المتعلقة ببرنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد اضافة الى محور التكوين المندرج في اطار التعاون الوطني والدولي والمشاريع المستقبلية ذات الصلة بالتكوين .يشار، الى أن المدرسة الوطنية للديوانة تعلب دورا رئيسيا ومحوريا في مجال التكوين الاساسي والمستمر بهدف تطوير المؤهلات والقدرات التقنية والقيادية لاعوان الديوانة والرفع من جاهزيتهم العملياتية للاضطلاع بالمهام الموكولة لهم قانونا بالنجاعة والحرفية المطلوبة .رصد