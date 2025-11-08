المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ينظم ورشات تكوينية حول الرسوم والنماذج الصناعية

تنظم، الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، التابعة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بالتعاون مع المشروع التونسي السويسري للملكية الفكرية ورشتين تكوينيتين حول الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.



وتهدف هذه الورشات إلى تطوير معارف المشاركين حول أهمية حماية الرسوم والنماذج الصناعية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الابتكار الصناعي والتجاري.



وستعقد الورشة الاولى، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، بالعاصمة فيما ستنعقد الثانية يوم، الخميس 20 نوفمبر 2025 بمدينة المنستير.وستتناول الورشات الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية واستغلالها في السوق المحلية والدولية.وتندرج هذه التظاهرات التكوينية في اطار برنامج وطني شامل تشرف عليه، الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، ويهدف إلى نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتثمين الإبداع التونسي كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.ويؤكد، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، من خلال هذه المبادرات على التزامه بمواكبة التطورات الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.