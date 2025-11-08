Babnet   Latest update 17:09 Tunis

منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح

صورة توضيحية
Publié le Samedi 08 Novembre 2025
      
 كشف فريق مشترك للادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووحدات الحرس البلدي بالمرناقية والحرس الوطني، اليوم السبت، عن مسلخ عشوائي للدواجن بمنطقة سيدي علي الحطاب بالمرناقية معد لخزن وذبح وسلخ الدجاج الحي قصد ترويجه في مسالك التوزيع، وفق معطيات أفادت بها الادارة الجهوية للهيئة صحفيّة "وات".

وتأتي هذه العملية، التي اشرف عليها معتمد المرناقية، في إطار عمل رقابي دوري تقوم به الهيئة وشركاؤها، وقد أسفرت عن حجز أكثر من 660 كلغ من الدجاج المذبوح وتحرير محضر في شأن المسؤول عنها، وجاري العمل حاليا على استيفاء إجراءات اتلافها بالتنسيق مع المصالح البلدية.



ويأتي قرار الإتلاف على خلفية الوضعية الصحيّة  المتردية بـالمسلخ العشوائي الذي يفتقر لأدنى مقوّمات السلامة والصحة البشرية، ولا تتوفر فيه متطلبات وشروط حفظ الصحة والنظافة، ولا يستجيب للشروط الفنية المعتمدة في القطاع.
وأسفرت العملية أيضا عن الحجز الفعلي لـ299 طيرا حيّا، وتم الزام صاحبها بالاستظهار بوثيقة توجيهها الى أقرب مذبح متحصل على المصادقة الصحية، وذبحها وإعدادها للإستهلاك طبقا للتراتيب المعمول بها.
كما سيتم التحرير على صاحب هذا المسلخ العشوائي  من أجل مسك منتوجات لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 


