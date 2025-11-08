Babnet   Latest update 17:09 Tunis

ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f6bc67bbc92.31575462_omefghqipkjnl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 17:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرزت السباحة التونسية جميلة بولكباش الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة، اليوم السبت، ضمن منافسات الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وأنهت بولكباش السباق في المركز الثاني بزمن 8 دقائق و57 ثانية و01 جزء من المائة، خلف التركية سيلينور ساد التي توجت بالذهب بزمن 8 دقائق و44 ثانية و64 جزءا بالمائة، فيما عادت الميدالية البرونزية إلى التركية بيليس ساكار بزمن 9 دقائق و5 ثوان و53 جزءا بالمائة.



وبهذا التتويج، رفعت تونس رصيدها إلى ميداليتين في الدورة، بعد أن كانت أميمة البديوي قد أحرزت في وقت سابق من اليوم برونزية الجودو في وزن أقل من 48 كلغ.

وسيكون السباح ياسين بن عباس على موعد لاحق اليوم مع نهائي سباق 400 متر سباحة متنوعة، في سعي لمواصلة تألق المشاركة التونسية.

يُذكر أن البعثة التونسية المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي تضم 41 رياضيا يتنافسون في 12 اختصاصا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318142


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:54
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
20°-13
22°-17
22°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*