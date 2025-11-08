ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f6bc67bbc92.31575462_omefghqipkjnl.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت السباحة التونسية جميلة بولكباش الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة، اليوم السبت، ضمن منافسات الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.



وأنهت بولكباش السباق في المركز الثاني بزمن 8 دقائق و57 ثانية و01 جزء من المائة، خلف التركية سيلينور ساد التي توجت بالذهب بزمن 8 دقائق و44 ثانية و64 جزءا بالمائة، فيما عادت الميدالية البرونزية إلى التركية بيليس ساكار بزمن 9 دقائق و5 ثوان و53 جزءا بالمائة.









وبهذا التتويج، رفعت تونس رصيدها إلى ميداليتين في الدورة، بعد أن كانت أميمة البديوي قد أحرزت في وقت سابق من اليوم برونزية الجودو في وزن أقل من 48 كلغ.



وسيكون السباح ياسين بن عباس على موعد لاحق اليوم مع نهائي سباق 400 متر سباحة متنوعة، في سعي لمواصلة تألق المشاركة التونسية.



يُذكر أن البعثة التونسية المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي تضم 41 رياضيا يتنافسون في 12 اختصاصا. وبهذا التتويج،في الدورة، بعد أن كانتقد أحرزت في وقت سابق من اليوموسيكون السباحعلى موعد لاحق اليوم مع، في سعي لمواصلة تألق المشاركة التونسية.يُذكر أنالمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامييتنافسون في