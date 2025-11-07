Babnet   Latest update 13:16 Tunis

تأجيل محاكمة سنية الدهماني لجلسة 21 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68780081893699.06447822_igjkheofmlnqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 13:04
      
جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بالعاصمة ، المحامية سنية الدهماني وذلك لمحاكمتها في القضية المتعلقة بتهمة "العنصرية"، التي سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين.
وقد طلبت سنية الدهماني تأجيل الجلسة، نظرا لعدم علم فريق دفاعها بموعدها فتمّ تأخيرها إلى يوم 21 نوفمبر .


