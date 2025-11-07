تأجيل محاكمة سنية الدهماني لجلسة 21 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68780081893699.06447822_igjkheofmlnqp.jpg width=100 align=left border=0>

جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بالعاصمة ، المحامية سنية الدهماني وذلك لمحاكمتها في القضية المتعلقة بتهمة "العنصرية"، التي سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين.

وقد طلبت سنية الدهماني تأجيل الجلسة، نظرا لعدم علم فريق دفاعها بموعدها فتمّ تأخيرها إلى يوم 21 نوفمبر .

