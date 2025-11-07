رادس: مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء يقتل صديقه طعنًا بآلة حادة

الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 63
23°
19°
الــرياح:
1.54 كم/س
16°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
23°-16
24°-15
20°-14
21°-16
21°-14
- Avoirs en devises
24719,7
(06/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,40180 DT 1$ =2,96262 DT
- Solde Compte du Trésor (06/11) 715,7 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 18 160) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 829) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 16 890) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 867) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 15 890) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 806) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 15 197) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 14 480) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 14 218) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 14 088) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 616) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 13 107) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 13 046) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 12 647) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 12 491) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 12 245) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتح
( 12 166) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 035) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 11 728) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 161) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318055