رادس: مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء يقتل صديقه طعنًا بآلة حادة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أول أمس بفتح بحث تحقيقي إثر إقدام إفريقي من جنوب الصحراء، وهو مهاجر غير نظامي، على إزهاق روح صديقه طعنًا بآلة حادة.



كما أذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، إلى جانب الاحتفاظ بالمتهم على ذمّة الأبحاث.





