تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: حرص مشترك لتعزيز التعاون في الفترة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690dc2ff9d9ba3.37368012_mfongkiplhjeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 ب عبد الله الدردري المدير الإقليمي للدول العرببة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.
وكانت المقابلة التي حضرتها Céline Moyroud الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس فرصة تطرق خلالها الجانبان الى التعاون الجاري بين تونس و البرنامج الأممي والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه.
ونوه وزير الإقتصاد والتخطيط في هذا السياق بمتانة التعاون القائم ، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده وتوسيع مجالاته في إطار توجهات المخطط التنموي 2026-2030.

كما أكد سمير عبد الحفيظ على ضرورة تناغم البرنامج الإطاري للتعاون مع تونس للفترة القادمة مع الأولويات الوطنية وخاصة منها ذات الطابع الإجتماعي.

من جانبه أعرب عبد الله الدردري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين ولتقدم عديد المشاريع التي يدعمها البرنامج الأممي، مؤكدا على الإستعداد لتعزيز التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بما يمكن من ضبط برامج التعاون المستقبلية في إطار أولويات تونس واهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى توفير الخبرة الضرورية والمرافقة الفنية اللازمة .


