مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يتلقى 19644 استفسارا جبائيا إلى اواخر اكتوبر 2025

Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 12:20
      
تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد بالإدارة العامة للاداءات خلال الأشهر العشرة الاولى من هذه السنة 19644 استفسارا عبر مكالمات هاتفية منها عدد 19617 مكالمة تم الرد عليها حينيا بنسبة استجابة بلغت 99.8 بالمائة.

وأفادت الادارة العامة للاداءات ان المركز تولى خلال نفس الفترة الرد على عدد 27 مكالمة مؤجلة.



وتوزعت المكالمات الواردة على المركز وعددها 19644 منذ بداية العام والى أواخر شهر أكتوبر الفارط 10258 مكالمة من قبل أشخاص طبيعيين فيما وتم احصاء 9386 مكالمة من قبل أشخاص معنويين.

ومن جانب آخر أفادت، الادارة العامة للاداءات، أن مركز الإرشاد الجبائي عن بعد تلقى خلال شهر أكتوبر الفارط 2027 مكالمة هاتفية ، منها 995 مكالمة من قبل أشخاص طبيعيين و1032 مكالمة من قبل أشخاص معنويين.

يشار إلى أن مركز الإرشاد الجبائي هو مركز نداء تابع للإدارة العامة للأداءات تتمثل مهمته خاصة في الرد على تساؤلات المطالبين بالأداء الواردة عن طريق الهاتف (81.100.400) والمتعلقة بمجالي الجباية والإستخلاص.

ويتولى المركز مساندة المطالبين بالأداء في القيام بواجباتهم الجبائية المختلفة وتذليل الصعوبات المتعلقة بالمنصات والخدمات المرتبطة بالجباية ومنها التصريح ودفع الأداء عن بعد، منصة التبادل لأغراض جبائية "تاج"...


