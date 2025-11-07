Babnet   Latest update 16:16 Tunis

الميزانية المقترحة لمجلس نواب الشعب لسنة 2026 ترتفع إلى نحو 49 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e0dcda896d6.24871878_qnjekpfomlgih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 16:16
      
بلغت الميزانية المقترحة للمهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، حوالي 48 مليونا و876 ألف دينار، مقابل 43 مليونا و193 ألف دينار سنة 2025، أي بزيادة تُقدّر بـ 13,16 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.

ووفق تقرير لجنتي المالية والميزانية بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين المنعقدة بعد ظهر الجمعة، فإنّ هذه الزيادة تعود أساساً إلى تخصيص اعتمادات تعهّد قدرها 12 مليونا و325 ألف دينار، بهدف التسريع في مواصلة الدراسات الفنية الخاصة بترميم الواجهات وتهيئة الفضاءات الخارجية، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بتشييد بناية جديدة مستدامة وإيكولوجية للكتل النيابية، واستكمال المشاريع المبرمجة في الميزانيات السابقة، على غرار تجديد شبكات التكييف وتحسين البنية التحتية الإدارية.



وبحسب التقرير نفسه، بلغت نفقات التأجير ضمن ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 نحو 31 مليونا و318 ألف دينار، في حين قدّرت نفقات التسيير بـ 6 ملايين و570 ألف دينار، ونفقات الاستثمار بـ 9 ملايين و20 ألف دينار.

وفي مستهلّ الجلسة العامة، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغييرات في تركيبة بعض الكتل النيابية، وأذن بنشرها في الرائد الرسمي. وقد تمّ التأكيد على محافظة النائب صابر المصمودي على رئاسة كتلة الأحرار، وتعيين النائب باديس بالحاج علي نائباً لرئيس الكتلة.

أما بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي، فقد تمّ الإعلان عن النائب عبد الرزاق عويدات رئيساً للكتلة، والنائب يوسف طرشون نائباً له.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318074


