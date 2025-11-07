إصابة مشجع بحروق بعد احتكاكه بأسلاك كهربائية فيمحطّة القطارات برادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690da560b08c64.84745399_jfhpgoeqmkiln.jpg width=100 align=left border=0>

تعرّض مساء أمس مشجّع لأحد الفرق الرياضية إلى حروق بليغة من الدرجة الثالثة، إثر حادث مؤلم جدًّا وقع بمحطّة القطارات في رادس.



وقد تدخّل أعوان الحماية المدنية ببن عروس على وجه السرعة بعد تلقيهم إشعارًا بالحادثة، حيث قدّموا له الإسعافات الأولية قبل نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس لتلقّي العلاج اللازم.









وتفيد المعطيات الأولية أنّ الحادث جدّ بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقه بفريق آخر، حيث واصل المشجّع الاحتفال حاملًا علم فريقه، قبل أن يحتكّ بالأسلاك الكهربائية بمحطّة القطارات، ما أدّى إلى إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

