صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية إلى 12 نوفمبر 2025 : برنامج ثري وعروض مميزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ceeae36d7b0.59413068_fkpqlionjgmeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 18:50
      






تستعدّ ولاية قابس لاحتضان حدث فلاحي واقتصادي بارز يتمثّل في الدورة الأولى لصالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية Innov Agri Water Expo 2025، الذي تنظّمه شركة ART EVENT بالتعاون مع اتحاد الفلاحين بقابس، وذلك من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس.

ويُعدّ هذا الصالون موعداً متميزاً في الجنوب الشرقي يجمع بين الابتكار والمعرفة، حيث يقدّم أحدث التجارب والمشاريع والتقنيات التكنولوجية في مجالات الفلاحة، والموارد المائية، وتربية الماشية، إلى جانب عروض متخصّصة في التقنيات المائية ومعالجة مياه الريّ والمعدّات الفلاحية.

كما يمثّل الصالون فرصة هامة للمهنيين والمستثمرين والباحثين للتعرّف على مسالك التمويل الفلاحي والاطلاع على آخر الابتكارات التي من شأنها دعم التحوّل التكنولوجي في القطاع الفلاحي.

ويتضمّن برنامج Innov Agri Water Expo 2025 ندوات علمية وورشات متخصّصة تتناول مواضيع متنوّعة مثل ندرة المياه، وتقنيات تخزينها، والطاقة الشمسية في المجال الفلاحي، وإنتاج الرمّان والتين والزيتون، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصّين.

وبذلك، يمثّل الصالون فضاءً جامعاً للتجديد والتعاون وتبادل الخبرات، ويُكرّس مكانة قابس كقطب وطني صاعد في مجال الفلاحة المستدامة والتكنولوجيات المائية الحديثة.


