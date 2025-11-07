Babnet   Latest update 10:14 Tunis

انتخاب رضا المناعي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية وتونس تستضيف البطولة الافريقية لرماية البندقية والمسدس 10م لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690dacec8e3797.59103054_lhiqmknfpgejo.jpg width=100 align=left border=0>
تم انتخاب رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية في منصب نائب رئيس الاتحاد الافريقي للعبة للفترة النيابية 2025-2029 خلال الجلسة العامة الانتخابية للهيكل القاري التي انعقدت مساء الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لوتشيانو روسي و14 ممثلا عن الاتحادات الافريقية للرماية من اصل 17.
كما تم بالمناسبة الإعلان عن منح تونس تنظيم البطولة الإفريقية لرماية البندقية والمسدس 10م لسنة 2026 وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للرماية.


