أورنج تونس تستقبل الكابل البحري الجديد MEDUSA: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط بين تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط
بلاغ صحفي - أعلنت أورنج تونس وشركة Medusa Submarine Cable System SL عن عملية إنزال الكابل البحري "MEDUSA" بولاية بنزرت، في محطة تُعدّ نقلة نوعية وحاسمة في مسار تعزيز البنية التحتية الرقمية في تونس ودعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وبذلك تصبح تونس أول دولة إفريقية تستضيف كابل MEDUSA البحري، وهو مشروع استراتيجي سيربط 11 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وبذلك تصبح تونس أول دولة إفريقية تستضيف كابل MEDUSA البحري، وهو مشروع استراتيجي سيربط 11 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
ويمتد نظام MEDUSA على أكثر من 8000 كيلومتر ليكون أكبر شبكة ألياف ضوئية بحرية في البحر الأبيض المتوسط، إذ سيصل مباشرة بين بنزرت ومرسيليا التي شهدت وصول الكابل إليها يوم 8 أكتوبر 2025، قبل أن يتواصل تركيزه نحو دول متوسطية أخرى.
ويبلغ طول الجزء التونسي من الكابل حوالي 1040 كيلومتراً، ويوفّر لشركة أورنج تونس قدرة عالية تصل إلى 24 تيرابت في الثانية. كما ستكون الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الإنزال في بنزرت، بما تحتويه من بنى تحتية تقنية متطورة، مما يعزز موقع تونس كمحور رقمي استراتيجي في المنطقة المتوسطية.
مشروع بدعم أوروبي واستثمار مشتركيحظى المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) في إطار مبادرة Global Gateway، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بين أوروبا وإفريقيا، وتدعيم السيادة الرقمية ومرونة الشبكات إلى جانب الإدماج الرقمي للمجتمعات.
حفل رسمي بحضور شخصيات رفيعة المستوىأقيم حفل رسمي لإنزال الكابل البحري في ولاية بنزرت بحضور كل من:
* ستيفان ارّي، المدير العام لأورنج تونس
* Giuseppe Perrone، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس
* Anne Guéguen، سفيرة فرنسا بتونس
* Francisco Javier Puig Saura، سفير إسبانيا بتونس
* Norman Albi، المدير العام لشركة Medusa
إلى جانب عدد كبير من المسؤولين من القطاعين العام والخاص وممثلي المؤسسات الشريكة والسلطات المحلية.
تصريحات رسميةستيفان ارّي، المدير العام لأورنج تونس:
"نحن فخورون جداً باستقبال الكابل البحري MEDUSA، وهو بنية تحتية استراتيجية تعزّز مكانة تونس كقطب رقمي في البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع الذي أُنجز بالتعاون مع Medusa Submarine Cable System SL وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يعكس التزامنا بالربط المستدام وتسريع التحول الرقمي في البلاد."
Giuseppe Perrone، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس:
"من خلال مبادرة Global Gateway، يدعم الاتحاد الأوروبي إقامة جسور رقمية حقيقية بين قاراتنا. الكابل البحري MEDUSA يُجسد الشراكة الأوروبية الإفريقية الحديثة، القائمة على الاتصال والابتكار والتنمية المستدامة."
Norman Albi، المدير العام لشركة Medusa Submarine Cable System SL:
"يمثل إنزال كابل Medusa في بنزرت تجسيداً لرؤية مشتركة لمنطقة متوسطية متصلة ومفتوحة وتنافسية. وبفضل التعاون الوثيق مع أورنج تونس، نقرّب بين إفريقيا وأوروبا عبر بنية تحتية أساسية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية."
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317683