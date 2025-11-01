أورنج تونس تستقبل الكابل البحري الجديد MEDUSA: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط بين تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط

بلاغ صحفي - أعلنت أورنج تونس وشركة Medusa Submarine Cable System SL عن عملية إنزال الكابل البحري "MEDUSA" بولاية بنزرت، في محطة تُعدّ نقلة نوعية وحاسمة في مسار تعزيز البنية التحتية الرقمية في تونس ودعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي العالمي.



وبذلك تصبح تونس أول دولة إفريقية تستضيف كابل MEDUSA البحري، وهو مشروع استراتيجي سيربط 11 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.



مشروع بدعم أوروبي واستثمار مشترك



حفل رسمي بحضور شخصيات رفيعة المستوى



تصريحات رسمية



"نحن فخورون جداً باستقبال الكابل البحري MEDUSA، وهو بنية تحتية استراتيجية تعزّز مكانة تونس كقطب رقمي في البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع الذي أُنجز بالتعاون مع Medusa Submarine Cable System SL وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يعكس التزامنا بالربط المستدام وتسريع التحول الرقمي في البلاد."

"من خلال مبادرة Global Gateway، يدعم الاتحاد الأوروبي إقامة جسور رقمية حقيقية بين قاراتنا. الكابل البحري MEDUSA يُجسد الشراكة الأوروبية الإفريقية الحديثة، القائمة على الاتصال والابتكار والتنمية المستدامة."

"يمثل إنزال كابل Medusa في بنزرت تجسيداً لرؤية مشتركة لمنطقة متوسطية متصلة ومفتوحة وتنافسية. وبفضل التعاون الوثيق مع أورنج تونس، نقرّب بين إفريقيا وأوروبا عبر بنية تحتية أساسية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية."

تواصل في الاستثمارات الإستراتيجية



ويمتد نظامعلىليكون، إذ سيصل مباشرةالتي شهدت وصول الكابل إليها يوم، قبل أن يتواصل تركيزه نحو دول متوسطية أخرى.ويبلغ طول الجزء التونسي من الكابل حوالي، ويوفّر لشركةقدرة عالية تصل إلى. كما ستكون الشركة، بما تحتويه من بنى تحتية تقنية متطورة، ممافي المنطقة المتوسطية.يحظى المشروعفي إطار، ويهدف إلى، وتدعيمومرونة الشبكات إلى جانبأقيم حفل رسمي لإنزال الكابل البحري فيبحضور كل من:، المدير العام لأورنج تونس، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، سفيرة فرنسا بتونس، سفير إسبانيا بتونس، المدير العام لشركة Medusaإلى جانب عدد كبير منوممثلي المؤسسات الشريكة والسلطات المحلية.، المدير العام لأورنج تونس:، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس:، المدير العام لشركة Medusa Submarine Cable System SL:بعد نجاح كابلسنة 2014، تواصلاستثماراتها في تطوير. ومع، تؤكد الشركة مجدداًللبلاد، وتعزيز، وترسيخفي البحر الأبيض المتوسط.