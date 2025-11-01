Babnet   Latest update 17:10 Tunis

Orange Tunisie accueille le nouveau câble sous-marin MEDUSA

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69062f82f24d47.92936141_eofnkglpmhqji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 17:04
      
Communiqué de Presse -

une avancée stratégique pour la connectivité de la Tunisie et de la Méditerranée

Orange Tunisie et Medusa Submarine Cable System ont annoncé l’atterrissement du câble sous-marin MEDUSA à Bizerte, marquant une étape décisive dans le renforcement de la connectivité numérique de la Tunisie et son intégration dans l’économie mondiale.



La Tunisie devient le premier pays africain à accueillir le câble MEDUSA, une infrastructure de plus de 8 000 km, reliant à terme treize pays d’Afrique du Nord, d’Europe du Sud et du Proche-Orient. Ce système, le plus vaste réseau de fibre optique sous-marine de la Méditerranée, reliera directement Bizerte à Marseille, où le câble a déjà atterri le 8 octobre dernier.

Le tronçon tunisien, long de 1 040 km, offrira une capacité maximale de 24 Tbps. Orange Tunisie sera propriétaire et gestionnaire de la station d’atterrissement de Bizerte, incluant toutes les infrastructures techniques associées, consolidant ainsi la position de la Tunisie comme hub numérique stratégique en Méditerranée.

Un projet soutenu par l’Union européenne

Ce projet bénéficie du soutien de l’Union européenne via le programme Connecting Europe Facility - Digital, et de la Banque européenne d’investissement, dans le cadre de la stratégie Global Gateway.
Il vise à renforcer les infrastructures numériques entre l’Europe et l’Afrique, à favoriser l’intégration régionale et à promouvoir la souveraineté numérique ainsi que l’inclusion digitale.

Une cérémonie d’atterrissement à Bizerte

L’inauguration officielle du câble MEDUSA s’est tenue à Bizerte en présence de :

* Stéphane Varret, Directeur Général d’Orange Tunisie
* Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’Union européenne
* Anne Guéguen, Ambassadrice de France
* Francisco Javier Puig Saura, Ambassadeur d’Espagne
* Norman Albi, Directeur Général de Medusa Submarine Cable System
ainsi que de nombreux représentants institutionnels, partenaires industriels et autorités locales.

Déclarations officielles

Stéphane Varret, Directeur Général d’Orange Tunisie :
« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir MEDUSA, une infrastructure stratégique qui consolide la position de la Tunisie comme hub numérique de la Méditerranée. Ce projet illustre notre engagement à connecter durablement les territoires et à accélérer la transformation digitale du pays. »

Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’Union Européenne :
« travers l’initiative Global Gateway, l’Union Européenne soutient la création de ponts numériques concrets entre nos continents. MEDUSA symbolise ce partenariat euro-africain moderne, fondé sur la connectivité, l’innovation et le développement durable. »

Norman Albi, Directeur Général de Medusa Submarine Cable System :
« L’atterrissement du câble Medusa à Bizerte concrétise une vision commune : celle d’une Méditerranée plus connectée et compétitive. Grâce à notre partenariat avec Orange Tunisie, nous rapprochons l’Afrique et l’Europe pour les 25 prochaines années. »


Une continuité des investissements stratégiques d’Orange Tunisie

Après le succès du câble DIDON en 2014, Orange Tunisie poursuit sa stratégie d’investissement dans les infrastructures internationales.
Avec MEDUSA, l’opérateur réaffirme sa volonté de :

* contribuer activement à la transformation numérique du pays,
* renforcer l’attractivité économique de la Tunisie,
* et consolider son rôle de plateforme régionale pour la connectivité et l’innovation.


