Orange Tunisie accueille le nouveau câble sous-marin MEDUSA

Communiqué de Presse -

une avancée stratégique pour la connectivité de la Tunisie et de la Méditerranée

Orange Tunisie et Medusa Submarine Cable System ont annoncé l’atterrissement du câble sous-marin MEDUSA à Bizerte, marquant une étape décisive dans le renforcement de la connectivité numérique de la Tunisie et son intégration dans l’économie mondiale.



Un projet soutenu par l’Union européenne



Une cérémonie d’atterrissement à Bizerte



Déclarations officielles



« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir MEDUSA, une infrastructure stratégique qui consolide la position de la Tunisie comme hub numérique de la Méditerranée. Ce projet illustre notre engagement à connecter durablement les territoires et à accélérer la transformation digitale du pays. »

« travers l’initiative Global Gateway, l’Union Européenne soutient la création de ponts numériques concrets entre nos continents. MEDUSA symbolise ce partenariat euro-africain moderne, fondé sur la connectivité, l’innovation et le développement durable. »

« L’atterrissement du câble Medusa à Bizerte concrétise une vision commune : celle d’une Méditerranée plus connectée et compétitive. Grâce à notre partenariat avec Orange Tunisie, nous rapprochons l’Afrique et l’Europe pour les 25 prochaines années. »

Une continuité des investissements stratégiques d’Orange Tunisie



