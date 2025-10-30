L’ONU-Habitat, l’IRD et l’AFD célèbrent la Journée mondiale des villes 2025 à Tunis

Communiqué de Presse - l’occasion de la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre 2025, l’ONU-Habitat Tunisie, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Agence française de développement (AFD) organisent, à l’Institut français de Tunisie, une journée d’échanges et de réflexion sous le thème : « Vivre en ville, agir sur la ville ».

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, initiative mondiale de l’ONU-Habitat visant à promouvoir un développement urbain durable, inclusif et résilient.





Une journée d’échanges et une exposition ouverte au public





Les villes au cœur du développement durable



« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. »

Programme : penser, vivre et agir sur la ville



• Des tables rondes pour penser la ville autrement



• Une exposition immersive sur la ville tunisienne



• Une performance théâtrale sur la ville tunisienne



Un engagement collectif pour des villes résilientes



Les institutions partenaires



Vers un rendez-vous annuel de la durabilité urbaine



La célébration du 31 octobre réunira, autour des grands enjeux de laet deLe programme combinera, offrant un espace de dialogue et de créativité autour des solutions urbaines innovantes.Uneprolongera la journée inaugurale et sera accessible au public duà l’Institut français de Tunisie.Lamet en lumière l’Cet objectif, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015, rappelle la nécessité de repenser les villes face aux défis contemporains : logement, mobilité, emploi, services, culture et environnement.Quatre thématiques guideront les échanges :1.2.3.4.Chercheurs, experts, étudiants, associations et acteurs institutionnels y débattront des solutions concrètes pour bâtir des villes tunisiennesL’exposition, conçue comme un, présentera leset lesdéveloppés en Tunisie pour répondre aux défis urbains.Elle s’articulera en deux volets :, qui illustre le quotidien, les besoins et la créativité des citadins ;, qui valorise les programmes des institutions partenaires pour construire uneLesetoccuperont une place centrale, favorisant l’échange de savoirs et la co-construction des solutions urbaines de demain.Des lectures et mises en scène deferont vivre autrement les questions urbaines, mêlantLa croissance urbaine rapide en Tunisie, concentrée sur le littoral, pose des défis majeurs :Cette journée ambitionne de, dans le cadre de la mise en œuvre de l’: accompagne les politiques publiques pour une planification urbaine durable, inclusive et résiliente, et promeut la mise en réseau des acteurs de l’urbain.: soutient la recherche et la formation sur les enjeux du développement durable. M., directeur général délégué de l’IRD, sera présent à Tunis à cette occasion.: partenaire historique de la Tunisie depuis 1992, elle œuvre à, renforcerdans les quartiers populaires et soutenir lestravers cette initiative,etsouhaitent faire de launfédérant acteurs, experts et citoyens autour de, d’et d’une