L’ONU-Habitat, l’IRD et l’AFD célèbrent la Journée mondiale des villes 2025 à Tunis
Communiqué de Presse - l’occasion de la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre 2025, l’ONU-Habitat Tunisie, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Agence française de développement (AFD) organisent, à l’Institut français de Tunisie, une journée d’échanges et de réflexion sous le thème : « Vivre en ville, agir sur la ville ».
L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, initiative mondiale de l’ONU-Habitat visant à promouvoir un développement urbain durable, inclusif et résilient.
L’événement s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, initiative mondiale de l’ONU-Habitat visant à promouvoir un développement urbain durable, inclusif et résilient.
Une journée d’échanges et une exposition ouverte au publicLa célébration du 31 octobre réunira institutions publiques, chercheurs, urbanistes, collectivités locales, associations et étudiants, autour des grands enjeux de la durabilité urbaine et de l’adaptation des villes tunisiennes et méditerranéennes.
Le programme combinera tables rondes thématiques, exposition immersive et performances artistiques, offrant un espace de dialogue et de créativité autour des solutions urbaines innovantes.
Une exposition intitulée « Vivre en ville, agir sur la ville » prolongera la journée inaugurale et sera accessible au public du 1er au 12 novembre 2025 à l’Institut français de Tunisie.
Les villes au cœur du développement durableLa Journée mondiale des villes met en lumière l’Objectif de développement durable n° 11 :
« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. »
Cet objectif, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015, rappelle la nécessité de repenser les villes face aux défis contemporains : logement, mobilité, emploi, services, culture et environnement.
Programme : penser, vivre et agir sur la ville
• Des tables rondes pour penser la ville autrementQuatre thématiques guideront les échanges :
1. Gérer l’eau et l’assainissement,
2. Intégrer les risques dans la planification,
3. Penser le patrimoine,
4. Planifier de façon inclusive.
Chercheurs, experts, étudiants, associations et acteurs institutionnels y débattront des solutions concrètes pour bâtir des villes tunisiennes plus durables, solidaires et résilientes.
• Une exposition immersive sur la ville tunisienneL’exposition, conçue comme un laboratoire collaboratif, présentera les initiatives concrètes et les projets innovants développés en Tunisie pour répondre aux défis urbains.
Elle s’articulera en deux volets :
* « Vivre en ville », qui illustre le quotidien, les besoins et la créativité des citadins ;
* « Agir en ville », qui valorise les programmes des institutions partenaires pour construire une ville plus inclusive et écologique.
Les ateliers collaboratifs et laboratoires vivants occuperont une place centrale, favorisant l’échange de savoirs et la co-construction des solutions urbaines de demain.
• Une performance théâtrale sur la ville tunisienneDes lectures et mises en scène de textes originaux feront vivre autrement les questions urbaines, mêlant art, culture et engagement citoyen.
Un engagement collectif pour des villes résilientesLa croissance urbaine rapide en Tunisie, concentrée sur le littoral, pose des défis majeurs : pression foncière, gestion des déchets, accès à l’eau, préservation du patrimoine et vulnérabilité climatique.
Cette journée ambitionne de renforcer le dialogue entre acteurs locaux et internationaux, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ODD n° 11.
Les institutions partenaires* ONU-Habitat Tunisie : accompagne les politiques publiques pour une planification urbaine durable, inclusive et résiliente, et promeut la mise en réseau des acteurs de l’urbain.
* IRD (Institut de recherche pour le développement) : soutient la recherche et la formation sur les enjeux du développement durable. M. Gilles Pecassou, directeur général délégué de l’IRD, sera présent à Tunis à cette occasion.
* AFD (Agence française de développement) : partenaire historique de la Tunisie depuis 1992, elle œuvre à réinventer la ville, renforcer la qualité de vie dans les quartiers populaires et soutenir les collectivités locales.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317566