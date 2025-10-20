قابس تقرع ناقوس الخطر: إضراب عام لإنقاذ الجهة من الاختناق البيئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2801d59a6b4.80607101_pqjengfmliohk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بقابس، صلاح الدين بن حامد، أنّ الجهة ستشهد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 إضرابا عاما شاملا، احتجاجا على ما وصفه بتواصل الكارثة البيئية في المنطقة الصناعية وتجاهل السلطات لمطالب الأهالي بوقف التلوث وحماية الحق في الحياة والصحة.



وأوضح بن حامد، في تدخّل إذاعي على الجوهرة، أنّ قرار الإضراب جاء بعد سلسلة من التسريبات الغازية المتكررة التي تسببت في حالات اختناق واسعة في صفوف المواطنين والتلاميذ، مؤكدا أنّ المعدات المستعملة في المجمع الكيميائي تجاوزت عمرها الافتراضي وأصبحت تمثل خطرا مباشرا على السكان، وفق تقارير رسمية صادرة عن المؤسسة نفسها.









وأشار إلى أن الإضراب سيشمل مختلف القطاعات العمومية والخاصة، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الحيوية في المستشفيات والإسعاف، لافتا إلى تنظيم مسيرة شعبية تنطلق من أمام مقر الاتحاد الجهوي بقابس في اتجاه المنطقة الصناعية، بمشاركة واسعة من الأهالي والنشطاء والمنظمات المدنية.



وشدد الكاتب العام الجهوي على أنّ مطالب الاتحاد والأهالي واضحة، وتتمثل أساسا في الإيقاف الفوري للوحدات الملوثة وإطلاق مسار تفكيك تدريجي للصناعات الخطرة وتعويضها بصناعات بديلة نظيفة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عملية لإنقاذ الجهة من "كارثة صحية وبيئية حقيقية".

ويأتي هذا التحرّك بعد يوم واحد من الجلسة العامة المقرّرة بمجلس نواب الشعب اليوم، والتي يُنتظر أن يحضرها وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان، لمناقشة الوضع في قابس واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية السكان والحد من التلوث.



وأكد بن حامد في ختام تصريحه أنّ الإضراب "ليس غاية سياسية أو تصعيدا ظرفيا، بل خطوة إنذارية أخيرة للدفاع عن الحق في بيئة سليمة وكرامة إنسانية"، مضيفا أنّ التحركات ستتواصل في حال عدم تفاعل الحكومة مع هذه المطالب.

