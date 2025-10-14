عبدالله العبيدي: قمة شرم الشيخ كرّست ميزان القوّة الأمريكي… وغياب القرار العربي كان صارخًا

استضاف برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم (فقرة متابعات) الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي لقراءة مشهد قمة شرم الشيخ وما رافقها من ظهور طاغٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعيات ذلك على مسار وقف الحرب في غزة وترتيبات «اليوم التالي».



واشنطن تملي الإيقاع… وترامب يملأ الشاشة



«السياسة ميزان قوى: أفعال وردود أفعال. تصرّفات ترامب مع هذا وذاك تعكس موقع أمريكا في الخارطة السياسية أكثر ممّا تعكس مزاجًا شخصيًا».

قمة ملفات وطنية… لا قمة فلسطين



«قيل وقف إطلاق نار، لكننا لم ندخل بعد المرحلة التنفيذية. حماس لم تُسلّم سلاحها، وإسرائيل تتحدث عن تفجير الأنفاق بعد الهدنة… هذا يعني أن الطريق لا يزال طويلًا ومشحونًا بالعقبات».

الجامعة العربية… مقعد شاغر



«هناك حراك غير مسبوق داخل جامعات ومؤسسات غربية كبرى، لكن لم يُحوَّل إلى قوة سياسية منظَّمة تُحاصر صانع القرار».

رسائل ترامب «غير البروتوكولية»… دلالة لا زلّة



إسرائيل بين السلاح والسلام… والاقتصاد هشّ بلا سند



ماذا بعد شرم الشيخ؟



يرى العبيدي أن ما يتيح لترامب هذا القدر من التصرّف واللغة المباشرة مع الزعماء هوذاتها:ويعتبر أن مسعى ترامب لاحتكار المشهد الإعلامي وخطاب «الفجر التاريخي للشرق الأوسط» محاولةأمريكية بمراكمة «خطاب نجاح»، مع تسويق «مجلس سلام» واصطفافات جديدة.بحسب العبيدي، حضر معظم القادة وفي جعبتهمقبل الملف الفلسطيني. أما غيابعن الواجهة مقابل حضور الرئيس محمود عباس، فيعكس ـ حسب تقديره ـ حسابات ميزان القوى والرغبة فيشدّد العبيدي على أنعمليًا، وأن قرارها «مرتهن للإملاءات الخارجية»، مستشهدًا بتعطّلوغياب توظيف «الصحوة الأخلاقية» في الرأي العام الغربي لصالح قضية غزة:علّق العبيدي على لقطات ترامب مع قادة كالسيسي، ميلوني وآخرين، بوصفهاتُظهِر هرمية العلاقة: «طريقة المخاطبة واللغة الجسدية تحمل رسالة: من يُحدِّد قواعد اللعبة ومن يتلقّاها».يرى العبيدي أن الدعم العسكري الأمريكي «حاسم»، لكن، ولولا المظلّة الأمريكية لواجهت تل أبيب صعوبات أكبر. ويستشهد بتصريحات قادة أمنيين إسرائيليين سابقين عن خطرإذا استمر الاستنزاف.: إعلان سياسي يحتاج إلىوضمانات.: صراع سرديات بين «سلام بالقوة» وواقع ميداني لم يُحسَم.: إمّا أن يتحوّل زخم الرأي العام إلى، أو سيبقى القرار خارج العواصم العربية.: أي محاولة «هندسية» بعد الهدنة ستعيد التوتر وتصعّب بناء الثقة.يرى عبدالله العبيدي أن قمة شرم الشيخأكثر مما رسمت خريطة طريق قابلة للتطبيق. ومن دون قرار عربي مستقل وآليات تنفيذ واضحة ورافعة شعبية منظّمة، ستبقىتُدار تفاصيله خارج البيت العربي.