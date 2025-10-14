ترامب: أردوغان رجل قوي يحظى باحترام روسيا وأوكرانيا… "أنا أحبه حقًا"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلة عودته من مصر إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ"الصديق القوي والمُحترم من الجميع".



وقال ترامب، في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء الاثنين:



"يساعدنا أردوغان في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويحظى باحترام روسيا وأوكرانيا، وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين."

"هو صديق لي، كما تعلمون، يمكنكم أن تفهموا لماذا أتوافق مع الأقوياء. لا أتوافق مع الضعفاء. لا أعرف سبب ذلك، لكن أردوغان كان رائعًا معي."

"عندما يواجه الناتو مشكلة مع أردوغان، وهو أمر شائع، يتصلون بي للتحدث معه، ولم أفشل أبدًا في حلها فورًا."

"يا صديقي، هل تعلم مدى قوة هذا الرجل؟ أنا أحبه. أنا أحبه حقًا."

