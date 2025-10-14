Babnet   Latest update 11:43 Tunis

ترامب: أردوغان رجل قوي يحظى باحترام روسيا وأوكرانيا… "أنا أحبه حقًا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee1c351e2747.93479982_lhkiompnjegqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 10:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلة عودته من مصر إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ"الصديق القوي والمُحترم من الجميع".

وقال ترامب، في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء الاثنين:

"يساعدنا أردوغان في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويحظى باحترام روسيا وأوكرانيا، وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين."


وأضاف الرئيس الأمريكي:
"هو صديق لي، كما تعلمون، يمكنكم أن تفهموا لماذا أتوافق مع الأقوياء. لا أتوافق مع الضعفاء. لا أعرف سبب ذلك، لكن أردوغان كان رائعًا معي."

وأوضح ترامب أنه غالبًا ما يُطلب منه التدخل في الخلافات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عندما تتعلق بتركيا، قائلاً:
"عندما يواجه الناتو مشكلة مع أردوغان، وهو أمر شائع، يتصلون بي للتحدث معه، ولم أفشل أبدًا في حلها فورًا."

وفي وقت سابق، كان ترامب قد أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي قبل قمة غزة في مصر، واصفًا إياه بأنه "رجل قوي جدًا"، مضيفًا خلال حديثه مع مترجم أردوغان:
"يا صديقي، هل تعلم مدى قوة هذا الرجل؟ أنا أحبه. أنا أحبه حقًا."

تأتي هذه التصريحات بعد مشاركة ترامب في قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعته بعدد من قادة العالم لبحث سبل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316609


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
29°-21
25°-20
25°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    