صحيفة ألمانية: قادة أوروبا اكتفوا بالمشاهدة في قمة شرم الشيخ بينما يدير ترامب وحلفاؤه المشهد

وصفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرين من القادة الأوروبيين بأنهم كانوا مجرد "متفرجين" خلال قمة السلام في شرم الشيخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن المشهد في شرم الشيخ كان يدار من قبل تحالف مختلف، ضم إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كبلد مضيف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم من وقعوا على الاتفاقية الختامية.



وبحسب التحليل، فإن "عالم ترامب الآخر" شمل حلفاء غربيين مهمين مثل ميرتس وماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، لكن دورهم كان ثانويا. كما ضم القادة الذين توسط ترامب سابقا لتحقيق السلام بينهم، مثل وزير الخارجية الهندي ورئيس وزراء باكستان.ولفتت "دي فيلت" إلى وجود سياسيين في شرم الشيخ "يعجبون ترامب ببساطة" مثل رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، معتبرة أنه "بالمعنى الدقيق للكلمة، لا علاقة لهم بهذا الأمر".ونقلت الصحيفة عن مقالها وصفا لدور الوفود الغربية بأنها تزين دورها بالادعاء أنهم يراقبون العملية وكأنهم "كتاب عدل"، مشيرة إلى أن "لكتاب العدل وظيفة أيضا: فهم يصدقون بما تم الاتفاق عليه بتوقيعاتهم. إلا أن ميرتس وماكرون وآخرين لا يوقعون. إنهم متفرجون".يذكر أن قمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي عقدت في شرم الشيخ قد شارك فيها قادة أكثر من 20 دولة، لكن الدور الفاعل والمؤثر، وفقا للتحليل الألماني، كان محصورا في محور ترامب وحلفائه الإقليميين.