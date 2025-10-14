ترامب يروّج لكتاب ميلوني
أشاد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مروّجًا لكتابها الجديد بعنوان "أنا جورجيا: جذوري ومبادئي".
وقال ترامب عبر منصّة Truth Social:
"جورجيا تقوم بعمل رائع من أجل الشعب الإيطالي العظيم، وهذا الكتاب يستعرض رحلتها في الإيمان والعائلة وحب الوطن، والتي منحتها الحكمة والشجاعة اللازمتين لخدمة أمتها وجعل شعبها فخورًا بها. إنها مصدر إلهام للجميع. احصل على نسختك اليوم!"
وأرفق ترامب منشوره برابط شراء الكتاب على موقع "أمازون" الذي يُباع بسعر 21.94 دولارًا.
وفي مقدمته للكتاب، أشاد الرئيس الأمريكي بميلوني معتبرًا أنها أحدثت "تغييرًا دائمًا" في إيطاليا، ودعا الناس إلى قراءة مذكراتها لفهم "الثورة المحافظة العالمية".
حول الكتاب"أنا جورجيا: جذوري ومبادئي"
مذكرات تسرد الحياة الشخصية والسياسية المبكرة لرئيسة وزراء إيطاليا الحالية.
تقول ميلوني في مقدمة كتابها:
"سمعت الكثير من الناس يتحدثون عني وعن أفكاري، حتى أدركت كم تختلف حياتي الحقيقية وشخصيتي عما يُقال عني. لذلك قررت أن أفتح قلبي وأكشف من أنا، وما الذي أؤمن به، وكيف وصلت إلى ما أنا عليه اليوم."
في هذه المذكرات، تتحدث جورجيا ميلوني للمرة الأولى بعمق عن نفسها، وعن جذورها وطفولتها وعلاقتها بوالدتها آنا، وشقيقتها أريانّا، وجدّيها ماريا وجياني، والألم الذي سببه غياب والدها. كما تروي شغفها العميق بالسياسة الذي قادها من حيّها الشعبي غاربانيلا إلى الحكومة كوزيرة، ثم إلى زعامة حزب إخوة إيطاليا (Fratelli d’Italia) والمحافظين الأوروبيين.
وتعبّر ميلوني أيضًا عن سعادتها بدور الأم لابنتها جينيفرا، وعن قصة حبها مع أندريا، وتتحدث عن أحلامها والرؤية التي تحملها لمستقبل إيطاليا وأوروبا.
وبأسلوبها الصريح والواضح، تتناول ميلوني قضايا معقدة مثل الأمومة والهوية والإيمان، مقدّمة سردًا حيويًا ومؤثرًا يكشف عن ماضيها وحاضرها ورؤيتها للمستقبل، كامرأة سياسية جذبت أنظار العالم داخل إيطاليا وخارجها.
