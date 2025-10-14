Babnet   Latest update 15:02 Tunis

الدورة ال19 للايام الوطنية للاطارات شبه الطبية واليوم العاشر للبحث في علوم التمريض من 24 الى 26 اكتوبر بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee1af22bd4a7.54596897_nljhpqgkmeoif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025
      
من المنتظر، أن تحتضن ولاية المهدية، الدورة ال19 للايام الوطنية للاطارات شبه الطبية، واليوم العاشر للبحث
في علوم التمريض، وذلك من 24 الى 26 أكتوبر الجاري.


ويشارك في هذه الايام العلمية التي تنتظم تحت شعار "التجديد أسلوب لرعاية أفضل" أكثر من 500 ممرض من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا


وتعد هذه اللقاءات فرصة للممرضين للاستفادة من البحوث العلمية والدراسات في هذا المجال اضافة الى تبادل الخبرات والاطلاع
على آخر التطورات في علوم التمريض .

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية تكوينية حول دور الممرضين في حسن ادارة الحالات الاستعجالية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وضمان حقوقهم فضلا عن كيفية ادارة التوتر في صفوف الممرضين .


