الدورة ال19 للايام الوطنية للاطارات شبه الطبية واليوم العاشر للبحث في علوم التمريض من 24 الى 26 اكتوبر بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee1af22bd4a7.54596897_nljhpqgkmeoif.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تحتضن ولاية المهدية، الدورة ال19 للايام الوطنية للاطارات شبه الطبية، واليوم العاشر للبحث

في علوم التمريض، وذلك من 24 الى 26 أكتوبر الجاري.







ويشارك في هذه الايام العلمية التي تنتظم تحت شعار "التجديد أسلوب لرعاية أفضل" أكثر من 500 ممرض من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا





وتعد هذه اللقاءات فرصة للممرضين للاستفادة من البحوث العلمية والدراسات في هذا المجال اضافة الى تبادل الخبرات والاطلاع

على آخر التطورات في علوم التمريض .



ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية تكوينية حول دور الممرضين في حسن ادارة الحالات الاستعجالية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وضمان حقوقهم فضلا عن كيفية ادارة التوتر في صفوف الممرضين . ويشارك في هذه الايام العلمية التي تنتظم تحت شعار "التجديد أسلوب لرعاية أفضل" أكثر من 500 ممرض من تونس وليبيا والجزائر وموريتانياوتعد هذه اللقاءات فرصة للممرضين للاستفادة من البحوث العلمية والدراسات في هذا المجال اضافة الى تبادل الخبرات والاطلاععلى آخر التطورات في علوم التمريض .ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية تكوينية حول دور الممرضين في حسن ادارة الحالات الاستعجالية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وضمان حقوقهم فضلا عن كيفية ادارة التوتر في صفوف الممرضين .