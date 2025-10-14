Babnet   Latest update 11:43 Tunis

تصنيف الأستاذة التونسية حبيبة الزاهي بن رمضان ضمن أفضل 2 بالمائة من العلماء في العالم لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee29f70fb418.79338854_klhjpqomifgne.jpg width=100 align=left border=0>
Dr Samir Abdelmoumen, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 11:43
      
تم تصنيف التونسية الأستاذة، حبيبة الزاهي بن رمضان، ضمن أفضل 2 بالمائة من العلماء في العالم لسنة 2025، وفقا للتصنيف الدولي السنوي لجامعة ستانفورد، بحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للمجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين، على موقع "فايسبوك".

ويعتبر تصنيف جامعة ستانفورد، من أكثر التصنيفات موثوقية وشهرة في العالم الأكاديمي حيث يغطي 22 تخصصا علميا و176 مجالا فرعيا، ويقدم صورة دقيقة عن التأثير العلمي العالمي للباحثين.



وحبيبة الزاهي بن رمضان، هي طبيبة ووزيرة صحة تونسية سابقة وهي أستاذة في الطب الوقائي بكلية الطب بتونس ومسؤولة عن مخبر الأبحاث حول الأوبئة وأمراض القلب إلى جانب أنها خبيرة لدى المنظمة العالمية للصحة.

وقد تخرجت بن رمضان من كلية الطب بتونس سنة وواصلت تكوينها في الصحة العمومية بجامعة لافال بكندا وبجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تحصلت على جائزة، الجمعية المغاربية للعلوم الطبية، وهي عضو مؤسس لعدد من الجمعيات التونسية والأجنبية على غرار الجمعية التونسية للأمراض الوبائية والجمعية الدولية لأمراض الأوبئة والوقاية من أمراض القلب.


