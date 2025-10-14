Babnet   Latest update 15:02 Tunis

وزارة الصحة تؤكد ان السمنة هي خطر على الصحة وتشدد على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662bf5a060e366.75920864_qjfmnelpokigh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025
      
شددت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بلاغ لها على ان السمنة هي أكثر من مجرد وزن زائد، وهي خطر على الصحة باعتبارها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم، مشيرة الى أن السمنة تُعرّف طبيًا عندما يتجاوز مؤشر كتلة الجسم (BMI) 30.

وحذرت وزارة الصحة من المخاطر الصحية للسمنة والتي تشمل بالخصوص الاصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين ومشاكل المفاصل والاضطرابات الهرمونية مستعرضة أسباب السمنة الأكثر شيوعًا على غرار النمط الغذائي غير المتوازن، و قلة النشاط البدني، الى جانب النوم غير الكافي، وعوامل وراثية ونفسية.



وللوقاية والحفاظ على وزن صحي دعت وزارة الصحة الى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، وتقليل التوتر الى جانب التوجه المباشر للطبيب واتباع برنامج تغذية وعلاج فردي.


