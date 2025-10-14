وزارة الصحة تؤكد ان السمنة هي خطر على الصحة وتشدد على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662bf5a060e366.75920864_qjfmnelpokigh.jpg width=100 align=left border=0>

شددت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بلاغ لها على ان السمنة هي أكثر من مجرد وزن زائد، وهي خطر على الصحة باعتبارها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم، مشيرة الى أن السمنة تُعرّف طبيًا عندما يتجاوز مؤشر كتلة الجسم (BMI) 30.



وحذرت وزارة الصحة من المخاطر الصحية للسمنة والتي تشمل بالخصوص الاصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين ومشاكل المفاصل والاضطرابات الهرمونية مستعرضة أسباب السمنة الأكثر شيوعًا على غرار النمط الغذائي غير المتوازن، و قلة النشاط البدني، الى جانب النوم غير الكافي، وعوامل وراثية ونفسية.









وللوقاية والحفاظ على وزن صحي دعت وزارة الصحة الى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، وتقليل التوتر الى جانب التوجه المباشر للطبيب واتباع برنامج تغذية وعلاج فردي.